Vali Kalkancı’dan şehitliğe ziyaret ziyaret etti

Şehitlik ziyaretine Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın yanı sıra Adıyaman Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Karayılan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, jandarma ve emniyet personeli ile şehit aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın yaptığı duanın ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Duygulu anların yaşandığı şehitlikte bazı mezarların yanında dua okuyan şehit anneleri ile sohbet eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, bayramını kutlayıp taleplerinin olup olmadıklarını sordu.

Şehitlik ziyaretinin ardından, Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, il protokolü ve eşleri ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Kalkancı ve protokol üyeleri gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek, Şehit Piyade Onbaşı Ramazan Özen ve Şehit Güvenlik Korucusu Yusuf Sönmez’in ailesini ziyaret etti. Vali Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı ziyaret ettiği şehit ailelerine çiçek verdi

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Nurullah Naci Kalkancı, şehit aileleriyle sohbet ederek, yakın ilgi gösterip bayramını kutladı.