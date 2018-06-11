Vali Kalkancı’dan Tunceli gazisine geçmiş olsun ziyareti

Sürdürülen operasyon esnasında terör örgütü PKK tarafından döşenmiş EYP’nin patlaması sonucu ayağından yaralanan ve daha sonra Besni Devlet Hastanesine getirilen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Deniz’i, Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ziyaret etti. Tunceli Gazisi Astsubay Mustafa Deniz’i hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Kalkancı, Astsubay Mustafa Deniz’le sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi. Vali Kalkancı, Tunceli Gazisi Astsubay Mustafa Deniz’in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, aileye cep telefonu numarasını vererek, herhangi bir ihtiyaçlarının olması durumunda devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ve telefonunun 24 saat açık kendilerine açık olduğunu söyledi.

Tunceli Gazisi Astsubay Mustafa Deniz ve ailesi ise, gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.