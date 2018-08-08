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08 Ağustos 2018 12:45

Vali Kalkancı’dan vefat eden askerin ailesi ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Ankara’da vatani görevini yapmakta iken geçtiğimiz günlerde vefat ederek toprağa verilen Besnili asker Vakkas Şahin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Kalkancı’dan vefat eden askerin ailesi ile bir araya geldi

08 Ağustos 2018 12:45


Besni ilçesine bağlı Kocapir Köyündeki taziye ziyaretinde Vali Kalkancı’ya İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran ve Besni Kaymakamı Ahmet Gencer eşlik etti. Köye gelişinde köy halkı ve vefat eden askerin ailesi tarafından karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyet, karşılama sonrası köy meydanındaki taziye çadırına geçti.


Kuran-ı Kerimin okunmasının ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, vefat eden askerin babası Mahmut Şahin’le ve köy halkıyla sohbet ederek, başsağlığı ve sabır diledi.




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