Vali Kalkancı’dan yükseköğretim kurumları sınavı mesajı

Sınava girecek olan bütün öğrencilere başarılar dileyen Kalkancı, “30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yapılacaktır. Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren YKS Sınavının ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır. Öğrencilerimiz için büyük önem ifade eden bu sınavda vatandaşlarımızdan da her zaman olduğu gibi hassasiyetle davranmalarını, özellikle gürültü kirliliğine karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavın öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.