Vali Kalkancı’nın 15 Temmuz Mesajı

Vali Nurullah Naci Kalkancı, devlet-millet el ele yazılan 15 Temmuz Destanının 2. sene-i devriyesini hüznü, heyecanı, coşkusu, onur ve gururuyla milletçe hep birlikte yaşandığını kaydetti.

Vali Kalkancı, yayımladığı mesajında, “Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olan ve FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ve Hükümetimizin kararlı duruşu, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin demokrasimize ve hukukuna sahip çıkışı, vatanperver asker ve güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir.

Bu şanlı direniş günü, emperyalist güçlerin yıllardır içimize sızdırdıkları hain ve sinsi şebekelerle Anadolu toprakları üzerinde oynadığı oyunlara karşı aziz milletimizin birlik ve beraberlik şuuru içerisinde güç ve iman tazelediği, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Milli irade tarafından püskürtülen bu darbe girişimi ülkemizi parçalayacak bir planın yürürlüğe konmasıydı.

O karanlık gecede, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, din, dil ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın milli ve manevi dinamiklere yaslanarak tek vücut olan kahraman milletimiz dahili ve harici bedhahlara geçit vermemiş, şanlı tarihine yeni bir izzet ve onur sayfası eklemiştir. Sultan Alparslan’ın beyaz atının üstünde ve ordusunun en ön safında kefeniyle savaştığı Malazgirt ovasındaki cesaretiyle kazandığımız Anadolumuz, bin yıl sonra Cumhurbaşkanımızın aynı kararlılığıyla ve ölümü öldüren cesaretiyle sonsuza değin Türk yurdu olarak tescillendi. 15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri olmuştur” dedi.

Kalkancı mesajının devamında, “Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir badireyi bu aziz millete yaşatmasın. 15 Temmuz’da sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar Hükümet Konağı önünde demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyor, bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz vatan şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de Allah’tan sağlık, afiyet ve uzun bir ömür niyaz ediyorum” diye konuştu.

(AHM-AA-Y)

.