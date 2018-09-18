Vali Kalkancı'nın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı,Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimiz ve devletimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper ederek gazilik mertebesine ulaşmış Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.

Vali Nurullah Kalkancı, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri olarak Türk milletine mal olmuş, gönüllerimizde taht kurmuşlardır. Onlar, milletimizin ortak hatırasına emanet edilmiş aziz varlıklarımızdır. Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast eden düşmanlar karşılarında daima ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı ile dimdik duran sağlam bir milli iradeyi bulmuşlardır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır.

Bundan dolayıdır ki, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz.

Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, bu yolda yaralanan, vücutlarını siper ederek kahramanlık gösteren saygıdeğer gazilerimizi de şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.