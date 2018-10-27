Vali Kalkancı'nın 29 Ekim mesajı

Vali Nurullah Naci Kalkancı mesajında, gücünü milletimizin ortak iradesinden alan, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe dayanan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 95. yıldönümünü milletçe kutlamanın haklı gururu ve sevinci içerisinde olunduğunu kaydetti.

Vali Kalkancı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet, her türlü imkânsızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren bir milletin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar büyük güç olduğunun ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır.

Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiç bir ayrım yapmaksızın her bir ferdinin, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir telakkiye sahiptir. Ülkemiz için bir zenginlik olan söz konusu farklılıkları ayrılıklara dönüştürmeye, kadim kardeşliğimizi sabote etmeye, vatanımızın bütünlüğünü milletimizin birliğini bozmaya yönelik kirli oyunları ve bu oyunları kurgulayanlara feraset sahibi milletimiz dün olduğu gibi bugünde hak ettiği cevabı verecek güce, kudrete ve azme sahiptir.

600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir.

Aziz milletimiz, şehitlerimizin kanlarıyla kurulan cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir.

Kuruluşunun 95. yılında saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.”