Vali Kalkancı’nın köy buluşmaları devam ediyor

Vali Kalkancı, merkeze bağlı Ataköy, Tekpınar, Kındırali, Ulubaba, Durukaynak, Güneşli, Dardoğan, Kuşakkaya, Karaağaç, Büyükkırıklı ve Göztepe köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya köy ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Avukat Sami Işık eşlik etti. Sohbet havasında geçen ziyaretlerde kırsal kesimde yaşanan sıkıntılarla ilgili köylüler sorunlarını gönül rahatlığıyla dile getirirken, Kalkancı ve beraberindeki kurum amirleri de kendisine yöneltilen soruları büyük bir samimiyetle cevapladı.

Ramazan ayında makamda oturmak yerine her zaman sahada olmayı tercih ettiğini ifade eden Vali Kalkancı, “Köylerimizin karşılaştığı sorunları yerinde görürseniz çözüm üretmeniz daha kolay ve hızlı olur. Bu nedenle her fırsatta köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Biz vatandaşımızın ayağına gideceğiz” diye konuştu.