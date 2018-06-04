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04 Haziran 2018 14:03

Vali Kalkancı’ya Dünya Çevre Günü ziyareti

1-5 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdülkadir Kandemir, kurum çalışanlarıyla birlikte Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.

Vali Kalkancı’ya Dünya Çevre Günü ziyareti

04 Haziran 2018 14:03


Vali Nurullah Kalkancı, Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir’den bilgi aldı.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Çevre, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza vermek için atalarımızdan aldığımız bir mirastır. Bu emaneti en iyi şekilde koruyup yeni nesle bırakmalıyız. Dünyada ve ülkemizde kutlanan bu günün asıl amacı insanların çevreye zarar vermesini en aza indirilmesidir. Bu anlamda herkesin Dünya Çevre Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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