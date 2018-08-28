Vali Nurullah Naci Kalkancı 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Vali Kalkancı, aziz milletin, kahraman Türk silahlı kuvvetleri ile bütünleşerek elde ettiği ve cumhuriyete hayat veren 30 Ağustos Zaferinin 96. yıl dönümünü milletçe kutlamanın heyecanı, gururu ve sevinci içerisinde olduklarını söyledi. Vali Kalkancı, “Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferinin kazanıldığı ve İstiklal mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak büyük bir gururla kutlamaktayız. 30 Ağustos, bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletiyle kenetlenerek ya istiklal ya izmihlal söylemiyle neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri ve milletimizin hürriyet ve istiklaline verdiği önemin abidesi olarak tarihin altın sayfalarında yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimizin makus talihini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ilan ve ispat etmiştir. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere bu toprakları vatan bırakan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın zafer bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.