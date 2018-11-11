Vali Pekmez ve milletvekilleri sosyal yatırımları inceledi

Kahta ilçesine gelen Vali Aykut Pekmez'i ve milletvekillerini Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve Kahta halkı karşıladı.

Vali Pekmez ve milletvekilleri, Atatürk Barajının Kahta sahil şeridine yapılması planlanan 7 kilometre uzunluğundaki sahil yolu projesini inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'da bilgi aldı.

Vali Aykut Pekmez ve Adıyaman Milletvekilleri, sahil yolu boyunca yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilk fidanları toprakla buluşturdu.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte vatandaşlar, yeşil ile mavinin birleştiği bir noktada zaman geçirme, dinlenme ve piknik yapmanın ayrıcalığını yaşayacak.

Buradaki programın ardından Vali Pekmez ve beraberindekiler, Kahta Belediyesi tarafından yapımı bitirilen ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Kahta Şire Pazarını inceledi.

Yapılacak olan Halil İbrahim Mesire alanı projesinin Kahta'ya hayat ve nefes verecek bir proje olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Güzel bir projeyle bu alana değer katarak, burayı değiştirip dönüştürerek Kahta'ya kazandırmış olacağız. Tüm sosyal donatılara sahip olacak bu projeyi 6 ay içerisinde bitirerek Kahta halkının hizmetine sunmuş olacağız. Az önce 7 kilometre uzunluğundaki sahil yolu projemizi de gezdik, bu proje bölgenin cazibe merkezi olacak bir konumda. Bugün bu proje kapsamında ilk ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Bunun ilk etabını başlatmış olduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah devamı gelecek” dedi.

Adıyaman'ın son 15 yılda eğitimden sağlığa ve birçok alanda çok önemli hizmetler aldığını vurgulayan Vali Aykut Pekmez ise “ Bugün Adıyaman'da göreve başlamanın ilk haftasını doldurmuş oluyoruz. İlk ziyaretimizi de milletvekillerimizle birlikte Kahta ilçemize gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Adıyaman çok zengin bir tarih ve coğrafya ya sahip. Bugün Kahta ilçemizde gördük ki, bu söylediğimiz gerçekten yerinde bir tespit olmuş. Adıyaman'ın son 15 yılda çok önemli yatırımlara ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bunda emekleri olan vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdide görüyoruz ki sosyal alanlarda projeler devam ediyor. 7 kilometrelik Kahta sahil yolu projesinde ilk ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Şimdi de Kahta halkının sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan İbrahim Halil Mesire alanında incelemelerimizi sürdürüyoruz. Buraya çok güzel bir proje uygulanacak ve bu proje altı ay içerisinde bitirilerek hizmete sunulacak. Tüm bu projelerin Kahta ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.