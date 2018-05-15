Vali siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve TBMM 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, seçime girecek olan partilerin il başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ‘seçim güvenliği’ toplantısında, seçimlerin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için mutabakat yapıldı. Toplantıda açık yerlerde propaganda, kapalı yerlerde propaganda, seçim koordinasyon merkezleri, stantlar, ilan ve reklam yerleri, basın iletişim araçları ve internette propaganda, hoparlör ile propaganda, el ilanı yayın ve malzeme dağıtımı ile ilgili konula görüşüldü. Vali Nurullah Naci Kalkancı ve siyasi parti temsilcileri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, toplantıda yaptığı açıklamada, “Seçime katılan siyasi parti temsilcileri ile 24 Haziran 2018 de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimi ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapmak için burada bir araya geldik.

Huzur ve barış kenti olan Adıyaman’da seçimin huzur, güven ve demokrasi içerisinde gerçekleşmesi için istişare toplantısı yapıyoruz. Siyasi parti temsilcileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak kendimize yakışır bir seçimi nasıl yapabiliriz diye konuşuyoruz. Siyasi parti temsilcilerimizin taleplerini ve tavsiyelerini alıyoruz biz de kendi tavsiye ve taleplerimizi dile getiriyoruz. Burada bir mutabakat oluşturarak seçimin huzurlu, güvenli, barış içerisinde kimsenin kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan Adıyaman’a yakışır bir seçim geçirmek istiyoruz. Buraya kadar gelen parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum, toplantımızın vatana millete hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.