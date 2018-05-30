Vali zılgıtlarla karşılandı

Köylere yönelik hizmetlerin etkin, verimli ve daha seri bir şekilde sunulması ve kırsalda yaşayan vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde görüp tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın köy ziyaretleri sürüyor.

Vali Kalkancı, Adıyaman’ın köylerini daha yaşanılır hale getirmek ve varsa karşılaştıkları problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla Ramazan ayında başlattığı köy ziyaretleri programı kapsamında, Taşgedik, Ahikan, Esence, Dağ Kuyucak, Derinsu, Pınaryayla, Çakmaklar ve Bozatlı Köylerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti.

Gittiği köylerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Vali Kalkancı, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla buluşarak istek ve arzularını dinledi. İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı tamamlanan bazı alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kadını erkeği, genci yaşlısının alkışları ve zılgıtları eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Nurullah Naci Kalkancı, burada kendisini karşılamak için uzun kuyruklar oluşturan köylülerle tek tek tokalaştı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan kadınlarla sohbet ederek, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.

Köy ziyaretlerinde kendisine iletilen ihtiyaç, talep ve önerileri dinleyerek tek tek not alan Vali Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde bulunan yetkililere köylüler tarafından dile getirilen konularla ilgili çalışmaların yapılmasına dair talimat verdi.

Köylülerle sohbet ederek, kendisine aktarılan konuların bizzat takipçisi olacağını belirten Vali Kalkancı, köy ziyaretlerinde vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, bu mübarek ayın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Gittiği köylerde etrafına toplanan çocuklara da özel ilgi gösteren Vali Nurullah Naci Kalkancı, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.