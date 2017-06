Valilik Kupasının sahibi Kahta Devlet Hastanesi oldu

Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında oynanan final maçında Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kahta Devlet Hastanesi karşılaştı. Final maçında Kahta Devlet Hastanesinin rakibi 2-0 yenmesiyle birinciliği elde etti.

24 Kamu kurumun katılımıyla gerçekleşen Valilik Kupası Futbol Turnuvasında, özellikle masa başında çalışan personelin hareketsiz yaşamdan uzaklaştırıp fiziksel hareketliliklerini daha aktif tutup, sağlıklı yaşamalarını sağlamak ve kurum çalışanlarının kaynaşmasına katkı sunulması amaçlandı.

Müsabakalar sonrası kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Alican Çelik turnuvaya yaptığı katkılardan dolayı Vali Abdullah Erin’e bir plaket takdim ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür eden Vali Abdullah Erin ise, “Bu tür sportif etkinliklerin ilimizde düzenlenmesi kurum çalışanlarımız arasındaki diyalogların gelişmesi ve kaynaşması açısından oldukça önemlidir. Tüm kurumlarımız centilmenliği ön plana alarak örnek müsabakalar ortaya koydu. Spora çok önem veriyoruz. Geçen yıl Adıyaman 1954 Sporun bir üst lige çıkması için TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın bey ve diğer milletvekillerimizle birlikte elimizden gelen her şeyi ve verebileceğimiz her türlü desteği esirgemedik. Bu konuyla ilgili gelen eleştiri ve tenkitlerin hepsini red ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda inşallah elimizden gelen her türlü desteği Adıyaman 1954 Spor’a vereceğiz. Spor alanında Adıyaman’a son 10-15 yıl içerisinde çok önemli alt yapı hizmetlerinin yapıldığını görüyoruz. Yapılan yatırımlarla neredeyse spor salonu ve çim sahanın bulunmadığı ilçemiz kalmadı. Bütün bu yatırımların gerçekleşmesinde en büyük katkıyı sağlayan TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın beye Adıyaman Valisi olarak teşekkürü bir borç biliyoruz. Turnuvaya katılan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Turnuva’nın birincisi Kahta Devlet Hastanesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kupa törenine geçildi. Valilik Kupası Futbol Turnuvası Şampiyonu olan Kahta Devlet Hastanesine kupasını Vali Abdullah Erin ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın verdi. Vali Erin ve Aydın’ın elinden kupasını alan Kahta Devlet Hastanesi Takımı sevinç gösterisi yaptı.

Final maçını Adıyaman Valisi Abdullah Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Sağlık Müdürü Dr. M. Emin Taş, Kamu Hastaneler Kurumu Genel Sekreteri Erdoğan Öz, ASKF Başkanı Cenap Taşkın, Futbol İl Temsilcisi Alican Çelik ve çok sayıda izleyici katıldı.