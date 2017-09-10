Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 16:13

Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri, Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in oğlu Yiğit Yüksel için düzenlenen sünnet törenine katıldı.

Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

10 Eylül 2017 16:13

Vali Kalkancı’nın makam aracı sünnet aracı oldu.


Şehit oğlu Yiğit Yüksel’in sünnet törenine, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile eşi Kezban Alper, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ile eşi Fatma Kulalar, Şehit Faruk Yüksel’in akrabaları, jandarma ve emniyet personeli katıldı.


Gerçekleştirilen sünnet töreninde ilahiler okunarak dualar edildi. Okunan ilahi ver yapılan duaların ardından protokol üyeleri tarafından şehit oğlu Yiğit Yüksel’e, çeşitli hediyeler verildi. Şehit Faruk Yüksel’in daha önceden çekilen fotoğraf ve videolarının slayt şeklinde düğün salonu içerisinde izletilmesi ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Duygusal anların yaşanmasının ardından protokol eşleri ile şehit Fauk Yüksel’in yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Slayt gösterisi ardından sünnet konvoyu gerçekleşti. Vali Kalkancı’nın makam aracı sünnet aracı oldu. Makam aracına binen Yiğit Yüksel, kent merkezinde sünnet konvoyuyla tur attı. Konvoya çok sayıda jandarma ve emniyet araçları eşlik etti. Şehit eşi Gülbahar Yüksel, gerçekleştirilen sünnet törenine katılan ve kendilerine yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç