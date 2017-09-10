Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

Vali Kalkancı’nın makam aracı sünnet aracı oldu.

Şehit oğlu Yiğit Yüksel’in sünnet törenine, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile eşi Kezban Alper, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ile eşi Fatma Kulalar, Şehit Faruk Yüksel’in akrabaları, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Gerçekleştirilen sünnet töreninde ilahiler okunarak dualar edildi. Okunan ilahi ver yapılan duaların ardından protokol üyeleri tarafından şehit oğlu Yiğit Yüksel’e, çeşitli hediyeler verildi. Şehit Faruk Yüksel’in daha önceden çekilen fotoğraf ve videolarının slayt şeklinde düğün salonu içerisinde izletilmesi ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Duygusal anların yaşanmasının ardından protokol eşleri ile şehit Fauk Yüksel’in yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Slayt gösterisi ardından sünnet konvoyu gerçekleşti. Vali Kalkancı’nın makam aracı sünnet aracı oldu. Makam aracına binen Yiğit Yüksel, kent merkezinde sünnet konvoyuyla tur attı. Konvoya çok sayıda jandarma ve emniyet araçları eşlik etti. Şehit eşi Gülbahar Yüksel, gerçekleştirilen sünnet törenine katılan ve kendilerine yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.