Vatandaş evde sağlık hizmetlerin çok sevdi

il olan Adıyaman’da vatandaşlar bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Adıyaman’da yaklaşık 10 yıl önce uygulanmaya başlayan Evde Sağlık Hizmetleri hız kesmeden devam ediyor. Adıyaman’da sadece 2017 yılında evde sağlık ekipleri tarafından 17 bin ev ziyareti gerçekleştirilerek, gerekli olan sağlık hizmeti verildi. Adıyaman’da şuanda kayıtlı olan bin 300 kişi evde sağlık hizmeti alıyor. 24 saat esasına dayalı olarak çalışan evde sağlık birimi ekipleri evde sağlık hizmeti, hastayı evden alıp hastaneye götürme, tedavisini yaptırıp geri evine bırakma işlemleri yapıyor. Doktor, yardımcı sağlık personeli, bakım elemanı ve şoförden oluşan 7 ekipte yaklaşık 50 kişi görev yapıyor.

Evde sağlık hizmeti alan Mehmet Akan, devletin böyle bir imkanı olmasından dolayı yetkililere teşekkür ederek, “Evimize kadar gelen Dr. Ümmühan Çelik ve ekibi başta olmak üzere bu uygulamayı hayata geçiren devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Bana göre evde sağlık hizmetleri devletimizin hayata geçirdiği en hizmetlerden bir tanesidir. Yıllar önce ilimizde hastane yetersiz iken insanlar hastaneye gidemez, çevre illere sevk edilirken ölürlerdi. Şimdi ise sağlık hizmeti eve kadar geliyor. Doktorlarımıza, hemşirelerimize Allah zeval vermesin. Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve ekibine bu güzel çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.