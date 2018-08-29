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29 Ağustos 2018 15:45

Vatandaş kovalayınca çaldıklarını bırakıp kaçtılar

Adıyaman’da, bir ikamet içerisine girerek hırsızlık yapan iki şahıs, vatandaşlar tarafından kovalanınca çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

Vatandaş kovalayınca çaldıklarını bırakıp kaçtılar

29 Ağustos 2018 15:45


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 26213 Sokak İçerisinde bulunan Ş.Ç’nin ikametine girerek bakır leğen çalan kimliği belirsiz iki şahsı ikametin önünde fark eden vatandaşlar, şahısları yakalamak istedi. Şahıslar ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Çaldıkları bakır leğenle kaçamayacağını anlayan iki şahıs, leğeni atarak kaçtı. Bir süre kovalanan şahıslar daha sonra ara sokaklara girerek gözden kaybolurken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, kimliği belirsiz iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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