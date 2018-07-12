Vatandaşlar 15 Temmuz anılarını yazıyor

Demokrasi Parkı içine kurulan 15 Temmuz Anı Defteri Platformu standında vatandaşlar anı defterine 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

12-15 Temmuz tarihleri arasında Demokrasi Parkında vatandaşlara hizmet verecek olan stantta vatandaşlar deftere anılarını ve düşüncelerini yazacak.

15 Temmuz’un kendileri için ne ifade ettiğini anı defterine yazan vatandaşlar, Türk Milletinin büyük bir millet olduğuna ve bu güne kadar kazanılmış en büyük zaferlerden birisi olduğuna işaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar görevlileri de, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası Programı kapsamında bu etkinliğin düzenlendiğini aktardı.