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05 Temmuz 2017 11:54

Vatandaşlar atık sudan geldiği iddia edilen koku nedeniyle basın açıklaması yaptı

Adıyaman Gülbeyaz Konutlarında ikamet eden onlarca vatandaş, organize sanayi bölgesinde bulunan atık su arıtma tesisinde geldiği iddia edilen pis kokulardan rahatsız olduklarını belirterek duruma tepki gösterdiler.

Vatandaşlar atık sudan geldiği iddia edilen koku nedeniyle basın açıklaması yaptı

05 Temmuz 2017 11:54


Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Gülbeyaz Konutlarında oturan vatandaşlar, organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan atık su arıtma tesisinden geldiği iddia edilen kokunun rahatsız edici olduğunu iddia ederek basın açıklaması yaptılar.


Yaşanan kokuya biran önce bir çözümün bulunmasını istediklerini belirten vatandaşlar, “ Yaklaşık 7 yıldır burada oturuyoruz ama oturduğumuz yıldan bu yana kokular yüzünden oldukça rahatsız ve mağduruz. Bizler bu konuyla ilgili olarak birçok yere başvurduk ama ne yazık ki henüz bir çare bulunmadı. Bizler biran önce buraya biran önce kalıcı bir çözümün bulunmasını istiyoruz. Evimizin kapısı penceresi her zaman kapalı halde duruyor bir gün olsun biz balkonda oturabilmiş değiliz. Adıyaman’ın milletvekillerinden, validen, belediye başkanından ve ilin diğer yöneticilerinden bu konuyla ilgili yardım etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.




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