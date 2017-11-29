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29 Kasım 2017 17:18

Vatandaşlar hastane hizmetiyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi hizmet kalitesini üst seviyeler de tutmaya devam ediyor.

Vatandaşlar hastane hizmetiyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi

29 Kasım 2017 17:18


Gölbaşı Devlet Hastanesi yataklı servislerde yatan hastalar ve polikliniklerde tedavi hizmeti alan vatandaşlar hastane içerisindeki hizmetlerden memnun olduğunu dile getirdiler. Hastane içerisinde bulunan Dahiliye Servisinde yatan 83 yaşındaki Mustafa Yeşilördek hastane de ki hizmetlerden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, “Eski hastanede aynı odada üç hasta birlikte kalırdı o zaman şimdi kiodalar gibi değildi. Şimdi odalar tek kişilik odamızda duş yerimiz bile var. Odalar daha ferah daha temiz. Teknolojik olarak her şey çok güzel, personellerden Allah razı olsun. Doktorumuz ve hemşirelerimiz bizlere aileymişiz gibi davranıyorlar. Hastane yönetimi çok iyi çalışıyor” dedi. Konu ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı ise, “Hastanemize farklı branşlarda yapılan atamalarla birçok bölümdeki hekim ihtiyacımız karşılanmış, güçlenmiştir. Hastanemiz fiziki olarak yeterli durumdadır. Hastanemizde ki hizmet kalitesini en üst seviyelere çıkarmış bulunuyoruz. Hastanemizde son teknolojik sistemlerdeki, cihazları kullanıyoruz. Hastalarımıza en iyi hizmeti vermek içinde elimizden gelen gayretleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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