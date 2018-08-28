Vatandaşlar mesire alanındaki bakımsızlıktan şikayetçi

Kent merkezine yakın bir mesafede bulunan ve günde binlerce kişinin giderek yakınlarıyla zaman geçirmeye çalıştığı Gazihandede Mesire alanında yaşanılan çevre kirliliğinden dolayı vatandaşlar mesire alanına hem bakım hem de temizlik çalışması yapılmasını istedi. Mesire alanına giden yol ile mesire alanı içerisinde bulunan yolların zamandan dolayı bozulduğunu çoğu bölgede olan kilitli parke taşlarının yerinden söküldüğü yolların kullanılamaz hale geldiğini vurguladılar. Koskoca mesire alanı içerisinde sadece birkaç adet çöp konteynırının olduğunu daha fazla konteynırların yerleştirilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, “Burası bakımsızlıktan yıkık, dökük hale gelmiş durumda. Mesire alanı içerisi ve çevresi çöpten geçilmiyor. Böyle büyük bir alan için sadece 3-4 adet çöp konteynırı bulunuyor. Bu konteynırlar nereden baksanız bir kaç saat içerisinde dolup taşıyor ondan sonra da bazı kendini bilmez vatandaşlar çöplerini bu yüzden sağa sola atıp gidiyor. Buraya daha fazla konteynerlerin yerleştirilmesi ve daha güzel bakımların yapılması gerekmektedir. Yıllar önce döşenen kilitli parke taşları artık zarar görmüş ve yollar artık toprak yola dönmüş durumda. Yolda yürürken bile ayaklarımızın altından toz, duman kalkıyor. Mesire alanında bakımlar sıfır derecede diye biliriz. Bizler bu konuyla ilgili olarak ilgililerden yardım istiyoruz. Bu mesire alanına bakım yapılması gerekmektedir. Mesire alanına bakım yapılsa hizmet edilse belki buraya günde binlerce değil yüzbinlerce kişi gelmiş ve buradan faydalanmış olur. Bizler bu mesire alanına bakım yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştular.