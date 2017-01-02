Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 13:37

Vatandaşlar terör olaylarına tepki göstererek barış istedi

Vatandaşlar terör olaylarına tepki göstererek barış istedi

02 Ocak 2017 13:37

Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına Adıyaman’da vatandaşlar tepki göstererek olayların biran önce bitmesini huzur ile barışın biran önce gelmesini istediklerini söylediler.
Türkiye’de herkesin kardeşçe yaşadığını dile getiren vatandaşlar, terör saldırıları sonucunda evlere ateş düştüğünü ve onlarca kişinin hayatını kaybettiğini vurguladılar.
Silahla, kavgayla, bombayla hiçbir şeyin çözülemeyeceğini vurgulayan vatandaşlar, terör örgütlerinin halkı savunmadığını daha çok halka zarar verdiklerini ifade ettiler.
Terör saldırılarıyla hiçbir şeyin elde edilemeyeceğini ifade eden vatandaşlar, “Bizler devletimizin yanındayız. Bu ülkenin refahı için huzuru için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Terör örgütleri kalleşçe saldırmaya devam ediyor. Onların yaptığı saldırılar bizleri asla yıldırmayacaktır. Bizler sadece bu ülkede barışın, huzurun hakim olmasını istiyoruz” diye konuştular.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
5
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç