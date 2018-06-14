Vatandaşlardan Milletvekili Adayı Tutdere’ye büyük ilgi

Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, kıraathanelerde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı.

Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde bulunan bütün kıraathaneleri tek tek gezen Milletvekili Adayı Tutdere, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek gençlere yönelik yapacakları çalışmalardan bahsetti. Milletvekili Adayı Tutdere, "15 - 25 yaş aralığındaki öğrenci veya işsiz olan gençlerimize ’Genç Kart’ vereceğiz. Tren bileti satışlarında Genç Kart sahiplerine yüzde 50 indirim uygulayacağız. Genç Kart sahiplerine ücretsiz aylık 2 GB mobil internet erişimini sağlayacağız. Genç Kart ile kültür sanat etkinlik biletlerinde ve mağazalarda gençlik indirimi uygulanmasını sağlayacağız. Genç Kart sahiplerine 4 yılda 1 kez ÖTV ödemeden telefon alma hakkı tanıyacağız. Sabit internet hatlarında adil kullanım kotasını tamamen kaldıracağız. Üniversiteye giriş sınavında başarı sağlayamayan ve maddi durumu yeterli olmayan 18-20 yaş arası gençlere aile sigortası kapsamında aylık 400 TL üniversiteye hazırlık desteği vereceğiz. Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500’er TL olmak üzere yıllık bin TL gençlik bursu vereceğiz. KYK yurt ücretlerini yüzde 50 oranında düşüreceğiz. KYK kredi faizlerini silecek, borçları ise yeniden yapılandıracağız. Üniversiteden yeni mezun olmuş, iş arayan yoksul gençlere İşkur’a kayıtlı olmaları halinde 750 TL işsizlik desteği vereceğiz. Genç girişimcilere 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi olanağı ve 5 yıllık gelir vergisi muafiyeti getireceğiz. Üniversiteli işsizliğine son vereceğiz" diye konuştu.

Tutdere aynı zamanda Adıyaman sigortalı işe yerleştirilmede yüzde 32 gibi bir oran ile Türkiye’de son sıralarda yer aldığını iktidarlarında ilk iş olarak Adıyaman’ın bu kötü kaderini de değiştireceklerini vurguladı. Gençlere yönelik projelerini anlatan Milletvekili Tutdere’ye hem gençler hem de vatandaşlar büyük ilgi göstererek 24 Haziran seçimlerinde kendisine destek olacaklarını söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Adayı Tutdere’ye CHP Adıyaman 2.Sıra Milletvekili Adayı Hakan Kılıç ve CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ile parti üyeleri eşlik etti.