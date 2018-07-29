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29 Temmuz 2018 14:27

Vatandaşlardan yaya geçitlerine park edilen araçlara tepki

Adıyaman’da, vatandaşlar yaya geçitleri önüne araçlarını park eden sürücülere tepki gösterdi.

Vatandaşlardan yaya geçitlerine park edilen araçlara tepki

29 Temmuz 2018 14:27


Kent merkezinde yayaya geçitlerinin önüne park edilen araçlardan dolayı vatandaşlar yayaya geçitleri yerine araç yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Araç yolunu kullanarak canlarını tehlikeye atan vatandaşlar duruma tepki göstererek yayaya geçitleri önüne araç parkı yapılmamasını istediler.


Yaya geçitlerine araç parkı yapan sürücülerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, “Bizler bu tür duyarsız sürücüler yüzünden yaya geçidi yerine araç yolunu kullanmak zorunda kalıyoruz. Biri gelip bize çarpsa bunun suçlusu araç yolunu kullandığımız için bizmiyiz yoksa yaya geçidine aracını park eden duyarsız sürücü mü, anlamadık. Bizler can ve mal güvenliğimizi sağlayan o değerli polislerimizin bu duyarsız sürücülerde de gerekli denetimleri yapmalarını istiyoruz” diye konuştular.




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