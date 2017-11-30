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30 Kasım 2017 17:17

Vatandaşların içini sızlatan köpeğin sahibinin rahat tavırları dikkat çekti

Adıyaman’da bir otomobilin bagajına bağlanan ve havasızlık nedeniyle nefes almakta güçlük çeken köpeğin sahibinin rahat tavırları dikkat çekti.

Vatandaşların içini sızlatan köpeğin sahibinin rahat tavırları dikkat çekti

30 Kasım 2017 17:17


Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında park halinde olan bir aracın bagajının içerisine bağlanmış olan ve havasızlıktan titreyen av köpeğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler plakayı sorgulayarak aracın sahibi Şerif Kılınç’a ulaştı. Aracının yanına gelen Şerif Kılınç, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Köpeğin havasızlıktan ve soğuktan titrediğini dile getiren vatandaşlara rahat tavırlarıyla cevap veren Şeref Kılınç, "Yarım saat oldu köpek burada. Üşümüyor, şu an sıcak diye hayvan rahat etmiş. O şimdi bundan sonra keyfe gidecek. Ona full bakım yapılacak. Suruç’tan buraya getirdik. O keyfe gidecek, ona özel süt, pekmez, haşlama vereceğiz ondan sonra da tavşan avına gidecek” şeklindeki konuştu.




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