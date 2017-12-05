Vatandaştan halk buluşmalarına yoğun ilgi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun makamında vatandaşları ağırlayarak tek tek sorun, istek ve taleplerini dinlediği halk buluşmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Göreve geldiği günden bu yana yoğun iş mesaisinden geriye kalan zamanlarını hemşehrilerine ayıran ve ayda yüzlerce kişiyi makamında ağırlayarak halk odaklı belediyeciliğe verdiği önemi ortaya koyan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, vatandaşları bire bir dinleyip, sorunlarının çözümü için elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor.

Başkan Kutlu’nun halkla sürekli iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar ise bu şekilde sorunlarını en yetkili kişiye iletebildiklerini söyledi.