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12 Eylül 2017 16:17

Veliler öğretmeni protesto etti

Adıyaman’da öğrenci velileri kura ile belirlenen öğretmeni beğenmedikleri için öğrencileri sınıfa bırakmayarak öğretmeni protesto etti.

Veliler öğretmeni protesto etti

12 Eylül 2017 16:17


Adıyaman Yavuz Selim İlkokulunda öğrenci velileri ilginç bir protesto yöntemine başvurdu. Öğrenci velileri emekliliğin dolduğunu ileri sürdükleri sınıf öğretmeninin verimli olamayacağını iddia ederek, öğretmeni protesto etti.


Uyum haftası olmasına rağmen 37 öğrenciyi sınıfa bırakmayan öğrenci velileri öğretmenlerinin değişmesi için Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi.


Öğrenci velileri okul dışında beklerken, sınıf öğretmeni ise boş sınıfta bekledi. Velilerin dilekçesini alan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgileneceklerini ifade ettiler.




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