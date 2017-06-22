Veteriner hekimler KKKA Hastalığı konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Veteriner Hekimler Odası ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı ile veteriner hekimler KKKA hastalığı ile ilgili bilgilendirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Keleş ve veteriner hekimler katıldı.

Burada KKKA hastalığı ile ilgili açıklamada bulunan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk,

hem vatandaşların hem de yetkililerin dikkatli olması gereken kritik bir dönemin başladığının altını çizdi.

Adıyaman’da kene ısırıkları ve KKKA vakaları görülmeye başlanıldığını kaydeden Orhan Öztürk, “Panik yapmayalım ama tedbiri de elden bırakmayalım.Kenelerin ortaya çıktığı ilkbahar ve yaz aylarında özellikle kırsal kesimde yaşayanların,veteriner hekimlerin, hayvancılık ile uğraşanların, dağcıların, yürüyüş sporu yapanların ve piknikçilerin kenelere dikkat etmesi gerekir. Kenenin ısırmasıyla kana karışan virüs insanlarda, ateş, üşüme-titreme yaygın kas ağrıları, bulantı-kusma, ishal, yüzde kızarıklık, karaciğerde büyüme ve gövde, kol ve bacaklarda cilt içi kanama gibi belirtiler ile ani olarak başlamaktadır. Beyni etkiler, hastanın halisünasyonlar görmesine, felç geçirmesine hatta ölümüne yol açabilir” dedi.

Orhan Öztürk konuşmasının devamında, “Hastalığın kuluçka döneminden önce teşhis edilmesi durumunda iğne ve ilaçlı tedavi uygulanmasının sonuç getirdiğini ancak, zamanında müdahale olmazsa ölümcül sonuçlar olabilir. Keneyi ne kadar erken vücuttan çıkartırsanız o kadar iyi olur, salgısını vücuda bırakması engellenir. Kene tarafından ısırılan kişi hızla bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Eğer kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşmak mümkün olmazsa, vücuda yapışan kene bir defada fazla oynatmadan çıkartılması gerekir. Kesinlikle üzerine herhangi bir şey dökülmemelidir. Kene mücadelesi çok önemli olmakla birlikte, mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınılması gerekmektedir. Diğer önemli hususlardan birisi de piknik amaçlı olarak su kenarları ve otlak şeklindeki yerlerde bulunanlar döndüklerinde, mutlaka üzerlerini kene bakımından kontrol etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak vücuttan uzaklaştırmalıdır, yapışan keneler ise kesinlikle ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan bir pensle doğrudan alınmalıdır. Hayvan sahipleri hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkan vermeyecek şekilde yapılmalı hayvan barınaklarını kene ve diğer dış parazitlere karşı uygun ektoparaziter ilaçlarla yılda iki kez ilaçlamalıdır. Yapışan keneler ise kesinlikle öldürülmeden, ezilmeden/patlatılmadan ve kenenin ağız kısmı koparılmadan, bir pensle doğrudan düz olarak, döndürmeden yavaşça çekilip alınmalıdır” diye konuştu.