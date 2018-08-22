Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Serhat Bulut idaresindeki 02 HH 847 plakalı otomobil, Alitaşı Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dereye uçtu. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Serhat Bulut ile otomobilde bulunan Birkan Sevin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken itfaiye ekipleri ise otomobilde olası bir yanma ve patlama durumuna karşı tedbir aldı.

Hastaneye kaldırılan her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.