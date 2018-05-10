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10 Mayıs 2018 18:47

Yağışlara karşı mazgallar temizlendi

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası bir şiddetli yağışa karşın Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan mazgalları temizledi.

Yağışlara karşı mazgallar temizlendi

10 Mayıs 2018 18:47


Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası bir aşırı yağışa karşın Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yağmur suyu tahliye mazgallarında temizlik çalışması yaptı.


Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak olası bir yağışa karşı hazırlıklarımıza hız vermiş durumdayız. Ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı üzerindeki yağmur suyu tahliye mazgallarında temizlik işlemi gerçekleştirdi. Amacımız, şiddetli bir yağmura karşı dağdan gelen yağmur suyunun yer altına daha kolay ulaşmasını sağlamak” diye konuştu.




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