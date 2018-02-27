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27 Şubat 2018 16:20

Yağıştan dolayı Nemrut Dağı’na çıkamayan turist otogara çadır kurdu

Otostop çekerek Türkiye’nin birçok ilini gezen İngiliz turist, Adıyaman’da birkaç gündür etkisini sürdüren yağmurdan dolayı Nemrut Dağı’na çıkamayınca otogar bahçesine çadır kurdu.

Yağıştan dolayı Nemrut Dağı’na çıkamayan turist otogara çadır kurdu

27 Şubat 2018 16:20


Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan Türkiye’ye otostop çekerek gelen İngiliz Kieran Hoursfielf isimli 21 yaşındaki turist, İstanbul, Denizli, Konya ve Gaziantep illerini gezdi. Son olarak Adıyaman’ın Kahta ilçesine gelen ve burada Nemrut Dağı’na çıkmayı hedefleyen Kieran Hoursfielf, birkaç gündür etkisini sürdüren yağmurdan dolayı ilerleyemeyince Kahta Otogarı bahçesine çadır açarak burada konakladı.


Birkaç gün burada konaklayan Kieran Hoursfielf, Nemrut Dağı yolunun kardan dolayı kapalı olmasından dolayı dağa çıkma hevesinden üzülerek vazgeçmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince otogar bahçesinden alınan Kieran Hoursfielf, Zabıta Müdürlüğüne götürülerek burada kahvaltı ikramında bulunuldu. Kahvaltısını yapan Kieran Hoursfielf, daha sonra Malatya’yı gezmek üzere yola çıktı.


Türkiye’yi ve Türk insanının sıcakkanlılığı ile misafirperverliğini çok sevdiğini dile getiren Kieran Hoursfielf, “Avrupa’dan başlayarak buralara kadar seyahat ettim. Yolculuğum esnasında birçok Türk vatandaşı ile karşılaştım. Türk insanını çok misafirperver buldum. Hayatın tüm anından zevk almaya çalışıyorum. Nemrut Dağı’nı görmek için sabırsızlanıyordum. Amsterdam, Venedik, Atina gibi Avrupa’nın birçok şehrini gezdim. Bunların içerisinde en muhteşemi benim için tarih dolu İstanbul oldu. Burada bulunma amacım Türkiye’nin tüm doğasını, dağlarını, nehirlerini, vadileri görüp kamp yapmak. Türkiye’deki insanlar çok yardımsever, bu konuda onlara minnettarım. Türkiye’deki seyahatim diğer yerlere oranla daha güzel geçiyor. Türkiye’de güzel zaman geçiriyorum" dedi.




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