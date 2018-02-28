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28 Şubat 2018 16:59

Yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçenin muhtelif yerlerinde yağmur suyunun yer altına alınması çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

28 Şubat 2018 16:59


Başkan Özdemir, “İlçemizin bazı mahallelerinde aşırı yağışlarda yağmur suları yollarda birikmesi sonucu hem araç hem de yaya geçişlerini zorluyordu. Biz daha önce Mimar Sinan Mahallesinde 800 metre daha önceki yıllarda ise yaklaşık bin metre yağmur suyu yer altı kanalları döşedik” dedi.


Gölbaşı Belediyesinin çalışmalara her alanda aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Özdemir, “Ancak bazı yerlerde bu sıkıntılar devam ettiği için bu sıkıntılı olan yerlerin de yağmur suyunu yer altına almaya karar verdik. Böylece oluşabilecek muhtemel taşkınları ve su birikintilerini önlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.




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