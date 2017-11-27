Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 17:56

Yağmur suyu hattı yer altına alınıyor

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Yenikent Mahallesinde taşkınlara sebep olan yağmur suyunun yer altına alma çalışmalarının başladığını söyledi.

Yağmur suyu hattı yer altına alınıyor

27 Kasım 2017 17:56


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, açıklamasında, “İlçemiz geneline bakıldığında nüfus bakımından en yoğun mahalle olan Yenikent ve Mimar Sinan Mahallesinde oluşan bu taşkınlar mahalle genelinde yol ve altyapıya da zarar vermekte, asfalt olan yollarımızı ve kaldırımlarımızı söküp atmaktadır. Güçlü akıntıların içinde bulunan mil ve alüvyonlar da mahallemizi ve yollarımızı kirletmektedir.


İlçemizi tehdit eden yağmur suyunun bertaraf edilebilmesi amacıyla hayati önem arz eden yağmur suyu projesinin bir an evvel uygulamaya geçirilmesi ile gelecek kışta yaşadığımız problemleri yaşamayacağız.


Bu proje, Yenikent Mahallesi Yunus Emre Anadolu Lisesi yanından başlayıp TOKİ Caddesinde son bulacak. Mahalleyi büyük ölçüde tehdit eden yağmur suyunu 400’lük büz boru ile yer altına alacak yaklaşık 800 metre boyunca yağmur suyunu toplayacak ve İlçemiz içinden geçen Kırkbayır deresine aktaracaktır. Ayrıca her 50-100 metrede bir baca yapılacak ve ızgaralar yardımıyla yağmur suyu güzergahının geçtiği yerlerdeki yüzeysel sular da alınarak toparlanacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
10
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç