Yağmur suyu hattı yer altına alınıyor

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, açıklamasında, “İlçemiz geneline bakıldığında nüfus bakımından en yoğun mahalle olan Yenikent ve Mimar Sinan Mahallesinde oluşan bu taşkınlar mahalle genelinde yol ve altyapıya da zarar vermekte, asfalt olan yollarımızı ve kaldırımlarımızı söküp atmaktadır. Güçlü akıntıların içinde bulunan mil ve alüvyonlar da mahallemizi ve yollarımızı kirletmektedir.

İlçemizi tehdit eden yağmur suyunun bertaraf edilebilmesi amacıyla hayati önem arz eden yağmur suyu projesinin bir an evvel uygulamaya geçirilmesi ile gelecek kışta yaşadığımız problemleri yaşamayacağız.

Bu proje, Yenikent Mahallesi Yunus Emre Anadolu Lisesi yanından başlayıp TOKİ Caddesinde son bulacak. Mahalleyi büyük ölçüde tehdit eden yağmur suyunu 400’lük büz boru ile yer altına alacak yaklaşık 800 metre boyunca yağmur suyunu toplayacak ve İlçemiz içinden geçen Kırkbayır deresine aktaracaktır. Ayrıca her 50-100 metrede bir baca yapılacak ve ızgaralar yardımıyla yağmur suyu güzergahının geçtiği yerlerdeki yüzeysel sular da alınarak toparlanacaktır” dedi.