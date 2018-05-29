Yakup Taş’a çiftçilerden yakın ilgi

AK Parti 4. Sıra Milletvekili Adayı Yakup Taş’ın listede yer alması özellikle çiftçiler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ziraat Odası Başkanlığı döneminde çiftçiler ile iç içe olan ve sürekli üreticinin yanında yer alan Yakup Taş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Tut ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Yakup Taş, üreticilerle bir araya geldi. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özer, İl Genel Meclis Üyeleri Fahri Bozdağ, Kadir Gürbüz, Besni eski il genel meclis üyesi Kemal Temel ve AK Parti Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ile birlikte ilçeyi gezdi.

Ziraat odası başkanları Yakup taş’ın listede yer almasının üreticiler için bir şans olduğunu belirterek, Taş’ı yalnız bırakmayacaklarını dile getirdiler.

Yakup Taş ise, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada çiftçinin yanında yer alacağını kaydetti.