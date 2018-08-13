‘Yaman Spaceways’ jüri özel ödülüne layık görüldü

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ’Alternatif Enerjili Araçlar’ (Efficiency Challenge Electric Vehicle) yarışlarına katılan Adıyaman Üniversitesi ilk yılında ödülle döndü. Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından üretilen tümüyle yerli ve milli olan elektrikli yarış arabası ‘Yaman Spaceways’ Kocaeli’nde düzenlenen yarışmaya katıldı.

’Alternatif Enerjili Araçlar Yarışları’ Kocaeli Körfez Yarış Pistinde yapıldı. Elektromobil kategorisinde 39 ekip yarıştı. Adıyaman Üniversitesinin yarıştığı elektromobil kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi 1., Çukurova Üniversitesi 2., Yıldız Teknik Üniversitesi 3. oldu. Adıyaman Üniversitesinin ürettiği ‘Yaman Spaceways’ isimli araç ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, jüri özel ödülüne layık görülen ekibi tebrik ederek, başarılarından dolayı teşekkür etti.