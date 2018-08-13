Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 09:46

‘Yaman Spaceways’ jüri özel ödülüne layık görüldü

Adıyaman Üniversitesi tarafından üretilen ‘Yaman Spaceways’ isimli elektrikli araç TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü.

‘Yaman Spaceways’ jüri özel ödülüne layık görüldü

13 Ağustos 2018 09:46


TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ’Alternatif Enerjili Araçlar’ (Efficiency Challenge Electric Vehicle) yarışlarına katılan Adıyaman Üniversitesi ilk yılında ödülle döndü. Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından üretilen tümüyle yerli ve milli olan elektrikli yarış arabası ‘Yaman Spaceways’ Kocaeli’nde düzenlenen yarışmaya katıldı.


’Alternatif Enerjili Araçlar Yarışları’ Kocaeli Körfez Yarış Pistinde yapıldı. Elektromobil kategorisinde 39 ekip yarıştı. Adıyaman Üniversitesinin yarıştığı elektromobil kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi 1., Çukurova Üniversitesi 2., Yıldız Teknik Üniversitesi 3. oldu. Adıyaman Üniversitesinin ürettiği ‘Yaman Spaceways’ isimli araç ise jüri özel ödülüne layık görüldü.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, jüri özel ödülüne layık görülen ekibi tebrik ederek, başarılarından dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç