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06 Ağustos 2018 15:59

Yaman Spaceways TÜBİTAK’ın yarışlarına katılacak

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanarak üretilen Yaman Spaceways yarış arabası ile Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışlarına katılacak.

Yaman Spaceways TÜBİTAK’ın yarışlarına katılacak

06 Ağustos 2018 15:59


2005 Yılından beri her yıl üniversite öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışlarına bu yıl Adıyaman Üniversitesi de katılıyor.


Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile ürettikleri tümüyle yerli ve milli elektrikli yarış arabası Yaman Spaceways isimli yarış arabası yarışacak.


Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde TÜBİTAK yarışmasına katılmak için Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makina Mühendisliği akademisyenleri ve öğrencileri tarafından 2018 yılında kuruldu.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, “Takım yerli ve milli bir araç tasarlamak için çalışmalarına başladı ve örnek bir prototip geliştirdi. Araç üzerinde bulunan 2 adet fırçasız motor (BLDC), Lityum batarya paketi, Batarya Yönetim Devresi (BMS), Yerleşik Şarz devresi, Telemetri ve Araç kontrol sisteminin bütün tasarım, analiz ve yazılımları takıma aittir. Aracımız prototip özelliği taşımakta olup, üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürekli devam edecektir.


Üniversitemiz Yaman Spaceways takımı, bu sene ilk defa TÜBİTAK Yarışmasına katılmasına rağmen yarışmaya yeni ve özgün iki ürün getirmektedir. Bu iki yenilik yarışlarda sunulacaktır. Bununla beraber, bu faaliyet daha şimdiden üniversitemize önemli bir tecrübe kazandırmış durumdadır” dedi.


Kocaeli’nde, toplam 9 virajlı ve toplam uzunluğu bin 950 metre olan TOSFED Körfez Yarış Pistinde yapılacak faaliyet için yola çıkmıştır. Bu yıl 65 takımın yarışmaya katılması bekleniliyor.




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