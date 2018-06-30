Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Şampiyonasında Yamanspor Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Şampiyonasına katılan Yamanspor, 2. kez Türkiye Şampiyonu oldu. Bu yıl 24. sü gerçekleştirilen Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvasında 42 takım mücadele ederken Yamanspor Yıldız Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Yamanspor turnuvada karşılaştığı Ankara Gazi Üniversitesini 15-11, Trabzon Candan Kolejini 16-11, Alanya Belediyespor’u 18-8 yenerken, Ankara TED Kolejine 10-8 yenildi. Yamanspor kategorusunda Türkiye Şampiyonu oldu.

2012 yılında Türkiye Şampiyonu olan Yamanspor 2. Kez şampiyon olduğunu dile getiren Kulüp Başkanı Abdurrahman Vural, şampiyonada takıma destek veren herkese teşekkür etti.