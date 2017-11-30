Yanan traktör kullanılamaz hale geldi

Olay, Kahta ilçesine bağlı Kubilay köyünde meydana geldi. Abdulkadir Avcı yönetimindeki 02 BL 159 plakalı traktör, tarlada hareket halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Abdulkadir Avcı, hızla traktörden inerek yangını söndürmeye çalıştı. Ön kısımda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek traktörü sardı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Traktör kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.