Yangında mahsur kalan 4 kişi yan binaya atlayarak kurtuldu

Binanın üst katlarında mahsur kalan 4 kişi yan binanın terasına atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi 116 Sokak içerisinde Nazif Ertürk’e ait 3 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri ile ikamet sakinleri alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bu sırada binanın 3. katında olan ve çıkan dumandan etkilenen 1’i hamile 4 kişi balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Kurtarılmayı beklerken daha da kötüleşen 4 kişi binanın terasına çıkarak binanın bitişiğinde bulunan bir başka binanın terasına atladı. Yan binanın terasına atlayan ve daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe, Hikmet, Mehmet ve Ayşenur Öztürk, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.