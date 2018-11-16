Yapımına başlanılacak Hacı Üzeyir Efendi Cami yardım bekliyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapımına başlanacak olan Hacı Üzeyir Efendi Cami hayırseverlerden yardım bekliyor.

Hacı Üzeyir Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Turgut Özal Mahallesinde yaklaşık 1800 metre karelik arsa üzerine kurulacak olan cami, hayırsever vatandaşların bağışlarını bekliyor.

Cami projesinde, Kuran kursu, taziye evi ve çok amaçlı salonun olduğunu söyleyen Hacı Üzeyir Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Boztemur, “Yapılacak olan cami birçok Müslüman kardeşimizin ibadet ihtiyacını karşılayacaktır. İçerisinde Kuran kursu, taziye evi ve çok amaçlı salonda bulunacak. Resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından İlçe Müftülüğümüzün arsasında projelendirilen camimizin temeli atılacaktır. Cami inşaatımız bu konuda hayırseverlerden yardım beklemektedir. Hayırsever vatandaşlarımızı yardımda bulunmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.