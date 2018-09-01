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01 Eylül 2018 16:12

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Adıyaman’da, bir vatandaş tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı

01 Eylül 2018 16:12


Siteler Mahallesinde yolda yürüdüğü esnada yolun kenarında bulunan çalılıkların arasında yaralı bir şahini fark eden Adıyamanlı Ali Çelikten yaralı şahini alarak eve getirdi. Yaralı şahinine su ve yemek veren Çelikten daha sonra durumu Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi. Bilgi üzerine Ali Çelikten’in yanına gelen ekipler yaralı şahini teslim aldı. Teslim alınan yaralı şahin tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Yaralı şahinin tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.




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