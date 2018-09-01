Yaralı şahin tedavi altına alındı

Siteler Mahallesinde yolda yürüdüğü esnada yolun kenarında bulunan çalılıkların arasında yaralı bir şahini fark eden Adıyamanlı Ali Çelikten yaralı şahini alarak eve getirdi. Yaralı şahinine su ve yemek veren Çelikten daha sonra durumu Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi. Bilgi üzerine Ali Çelikten’in yanına gelen ekipler yaralı şahini teslim aldı. Teslim alınan yaralı şahin tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Yaralı şahinin tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.