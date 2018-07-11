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11 Temmuz 2018 15:09

Yaralı tilki tedavi altına alındı

Adıyaman’da vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan yavru tilki tedavi altına alındı.

Yaralı tilki tedavi altına alındı

11 Temmuz 2018 15:09


Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Mestan köyü yakınlarında bir vatandaş tarlaya giderken yaralı tilkiyi fark etti. Yaralı tilkinin veteriner hekim tarafından tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tilkinin bulunduğu bölgeye giderek, yaralı yavru tilkiyi alarak tedavi için Adıyaman’a getirdi. Burada veteriner hekim tarafından yaklaşık 1 haftadan beri yaralı tilkinin tedavisi sürüyor. Omuriliğinde kırık olduğu öğrenilen yaralı tilkinin tedavisinin bitmesinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.




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