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Yaralıya ulaşmak için dağları tepeleri aştılar

Adıyaman’da, kayalıklardan düşerek ayağını kıran hastaya ulaşmak için 112 Acil Sağlık ekipleri 1 saat traktörle 1 saatte yürüyerek yaralıya ulaştı.

Adıyaman'da, kayalıklardan düşerek ayağını kıran hastaya ulaşmak için 112 Acil Sağlık ekipleri 1 saat traktörle 1 saatte yürüyerek yaralıya ulaştı.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Savran Köyü Tepebaşı mevkisinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran 68 yaşındaki Ali Tepedibi, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hemen harekete geçen sağlık ekipleri köye kadar ambulansla geldi. Yolların bozuk olmasından dolayı ambulans yola devam edemeyince sağlık ekipleri bu defa köylülerden traktör yardımı istedi. Köylülerden traktör alan sağlık ekipleri 1 saat traktörle ilerledi. Arazi şartlarının traktörün ilerlemesine de izin vermeyince bu defa sağlık ekipleri 1 saat yol yürüdü. Yaklaşık 2 saat sonra ulaşılan hasta yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından taşınarak traktöre getirildi. Traktörle de ambulansa kadar götürülen hasta daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Hastaneye kaldırılan Ali Tepedibi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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