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08 Mayıs 2018 11:26

Yardımlarla tamamlanan ev için mevlit

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden 39 yaşındaki Gazeteci Baki Serhat Kamış’ın geride kalan ailesi için hayırseverlerin yardımı ile yapılan evin tamamlanmasıyla mevlit programı düzenlendi.

Yardımlarla tamamlanan ev için mevlit

08 Mayıs 2018 11:26


Safvan Bin Muattal Camisinde düzenlenen mevlit programına hayırseverler gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Akciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen yıl hayatını kaybeden Baki Serhat Kamış’ın ailesi için meslektaşları ve hayırseverler ailesini yalnız bırakmadı. Baki Serhat Kamış’ın hayatını kaybetmesinin ardından hayırsever işadamları ve duyarlı vatandaşlardan toplanan yardım ile önce arsa alındı. Daha sonra da alınan bu arsa üzerine ev yapmak için temel atıldı. Yapılan yardımlar ile kısa sürede ev tamamlanarak Baki Serhat Kamış’ın eşi ve 4 çocuğu eve yerleşti.


İnsanlığın gülmesi için ilk önce yetimlerin gülmesi gerektiğini belirten Kamış’ın ağabeyi Mustafa Kamış, yetimlere yapılan yardımlarla toplumsal bir sorumluluğun yerine getirildiğini söyledi.


Mustafa Kamış, “Kardeşimin vefatından sonra geride kalan yetimlerine sahip çıkılarak toplumsal bir sorumluğun gereği yerine getirildi. Yetimlerin gülmesi insanlığın gülmesidir. Tabi hayrın en güzeli gizli olanıdır. Azminiz ve yardımlarınız takdiri fazlasıyla hak ediyor. Kardeşimin vefatından sonra hayırsever iş adamlarının, duyarlı vatandaşların ve gazeteci arkadaşların desteği ile geride kalan eşi ve 4 çocuğu için toplanan yardımlarla bir arsa aldık. Yapılan yardımlar ile arsanın temeli daha sonra da inşaatı tamamlandı. Kardeşimin hastalık sürecinden, evin tamamlanması sürecine kadar yardımlarını esirgemeyen hayırsever iş adamlarına, duyarlı vatandaşlarımıza, basınımıza ve dua eden tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.




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