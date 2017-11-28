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28 Kasım 2017 16:32

“Yaşama yol ver” projesi devam ediyor

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Yaşama yol ver” projesi kapsamında 13 bin 198 öğrenciye eğitimle verildi.

“Yaşama yol ver” projesi devam ediyor

28 Kasım 2017 16:32


43 Okulda 13 bin 198 öğrenciye verilen ve halen devam eden “Yaşama yol ver” projesi dolayısıyla merkeze bağlı Kömür Beldesi İlk ve Orta Okulunda 440 öğrenciye Minik 112 sunumu yapıldı. Gerçekleştirilen eğitim sonrasında öğrencilere eğitim sonunda broşür, kalem takımı, şapka ve çıkartmalar dağıtıldı.


Konu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Geleceği teslim edeceğimiz ve daha güzel bir dünya bırakmaya çalıştığımız çocuklarımıza bu farkındalıkların oluşmasını sağlamak üzere eğitimleri veren ve sahada görev yapan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik eder emeklerinden ötürü teşekkür ederim” dedi.




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