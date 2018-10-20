Yaşamını 30 kedi ile sürdüren yaşlı kadın yardım bekliyor

Adıyaman'da, sokaklardan topladığı 30 kedi ile birlikte aynı evi paylaşan yaşlı kadın, vatandaşlardan ve yetkililerden kediler için mama yardımı bekliyor.

Yaklaşık 56 yıldır kedi besleyen ve yaklaşık 10 yıl önce kocasının hayatını kaybetmesi ile 30 kediyle birlikte yalnız yaşayan 66 yaşındaki Neziha İnci, kedileri besleye bilmek için mama yardımı bekliyor.

On yıl önce hayatını kaybeden eşinden kendisine kalan 800 TL dul maaşıyla hem kaldığı evin kira parasını, hem evinin geçimini hem de kedilere mama alan İnci, hayırseverlerden kediler için mama yardımı beklediğini kendilerinin aç kalmasına dayanmadığını belirtti.

Kedilere çocukları gibi baktığını söyleyen İnci, “Eşimden kalan maaş ile kedilerime bakıp geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Ben sadece evde baktığım 30 kediye değil aynı zamanda sokaklarda bulunan kediler içinde sokaklara yem ve mama bırakıyorum. 800 TL maaş ile kıt kanat geçiniyorum. Ben hayırseverlerden, duyarlı vatandaşlarımızdan ve yetkililerimizden kediler için mama yardımı bekliyorum. Ben kendim aç kalırım ama kedilerimin aç kalmasına dayanamam. Lütfen birileri sesime cevap verip yardım etsin. Kendim için değil kedilerim için yardım istiyorum” diye konuştu.