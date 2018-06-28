Yaşayan Kültürel Hazineler Müzesi misafirlerini bekliyor

ADYÜ Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan müze her hafta Çarşamba günleri saat 10:00 ile 17.00 saatleri arasında misafirlerini bekliyor. Ücretsiz olarak gezilebilen müzede misafirlere hem deneyimleme imkanı sunuluyor hem de meddah, orta oyunu ve masal anlatımı aktiviteleriyle öğretici hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Bu güne kadar yerli ve yabancı akademisyen, iş adamı ve öğrencilere ev sahipliği yapan müzede Adıyaman kültürünü yeni nesillere aktarmak adına birçok materyal bulunuyor. Adıyaman’da yıllar önce kullanılan giyecek, süs eşyası ve mutfak malzemeleri gibi ürünlerin sergilendiği müze ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, ADYÜ Yaşayan Kültürel Hazineler Müzesinde incelemelerde bulunarak Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sunay Akkaya’dan müze ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman’ın halkıyla iç içe olan bir üniversiteye sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerine olduğu kadar topluma hizmet faaliyetleri kapsamında da kültürümüzü yaşatmaya, tanıtmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Adıyaman Üniversitesi, başta komşu iller olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Bu nedenle bizler kültürümüzü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Yeni neslin eski kültürü de benimsemesi ve haberdar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu görevimizi icra ederken halkımızla iç içe olmayı da istiyoruz. Kapılarımız, halkımıza açıktır. Vatandaşlarımızın kültürel değerlerimizi görerek bunlardan istifade etmelerini istiyoruz. Yaşayan Kültürel Hazineler Müzemiz her çarşamba halkımıza açık olup müzeyi ziyaret etmek ücretsizdir. Ziyaretçilerimiz müzeyi ziyaret ettiklerinde hoş vakit geçirerek öğrenme fırsatı bulacaklar” dedi.

Halk bilimi müzeciliğinin eski müzeciliği bitirme aşamasına geldiğini belirten Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sunay Akkaya, “Artık insanlar kültürel transfer yapmak istiyor. Camekan ardından, dokunmadan değil dokunarak ve uygulayarak öğrenmek istiyor. Vitrinlerde nesnelerin değil hayatın sergilendiği müzelere ihtiyaç var. Biz merkez olarak bu fırsatı Adıyaman halkına tanıyoruz. Umuyoruz ki ziyaretçi sayımız artacak ve burayı ziyaret eden misafirlerimiz gittikleri yerlerde bizlerden güzel bahsedecekler" şeklinde konuştu.