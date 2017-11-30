Yaşı küçük 2 hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mara Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayında ikamet sahibine ait içerisinde 100 TL para ve bazı resmi evrakların bulunduğu cüzdan çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden ikamet sahibi polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yaşı küçük olan M.Y., ile Y.Y., hırsızlık iddiasıyla polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların üzerinde yapılan aramada ikametten çalınan cüzdan çıktı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.