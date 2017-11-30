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30 Kasım 2017 17:34

Yaşı küçük 2 hırsız yakalandı

Adıyaman’da, bir ikamette girerek hırsızlık yapan yaşı küçük 2 hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Yaşı küçük 2 hırsız yakalandı

30 Kasım 2017 17:34


Edinilen bilgiye göre, Mara Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayında ikamet sahibine ait içerisinde 100 TL para ve bazı resmi evrakların bulunduğu cüzdan çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden ikamet sahibi polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yaşı küçük olan M.Y., ile Y.Y., hırsızlık iddiasıyla polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahısların üzerinde yapılan aramada ikametten çalınan cüzdan çıktı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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