Yaşı küçük çocuklar köy havuzlarında serinliyor

Ani bastıran sıcaklıklara dayanamayan köyde yaşayan çocuklar, tarları sulamak için yapılan havuzlara girerek hem yüzüyor hem de serinliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi göstermesiyle beraber kent merkezinde bulunan bir çok çocuk akua parklara giderek burada serinlerken merkeze bağlı Aydınçoluk Köyünde ikamet eden çocuklar ise sulama havuzlarına girerek serinliyor. Hem yüzerek eğlenen hem de serinlemeye çalışan yaşı küçük çocuklar havaların aşırı sıcak olduğunu belirterek serinlemek için havuza girdiklerini söylediler.