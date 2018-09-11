Yaşı küçük hırsızlar yakalandı

Adıyaman'da bir eve girerek hırsızlık yapan ve yaşları küçük 4 bayan hırsız polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Fatih mahallesi 2242 sokakta bulunan eve giren hırsızlar evde bulunan altınları ve kuru sıkı tabancayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Ev sahibi eve geldiğinde hırsızlık olayının gerçekleştiğini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 3 şüpheli bayan şahsın 27 plakalı bir otomobil ile olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Aynı otomobilin 1 hafta sonra tekrar Adıyaman'a giriş yaptığını PTS sisteminde fark eden polisler aracı durdurdu.

Araç sürücüsü bayan şahısların Gölpınar Köyü yakınlarına çadır kurdukları ifade etti. Polis ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenleyerek yaşları küçük olan 4 bayanı göz altına aldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren Z.D., C.G., Y.G., S.Ç. isimli şahısları göz altına alarak çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

Şahısların bulunduğu çadırlarda yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet cumhuriyet altını, 2 adet ata lira, 6 adet çeyrek altın ve 1 adet yarım altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.